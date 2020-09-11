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Konya’da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 03:10 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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