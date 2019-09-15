Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17160. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.B. idaresindeki 42 FNE 08 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan S.A.G. yönetimindeki 42 ZC 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü S.A.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Otomobilde bulunan ve yaralanan S.A.G, A.Ö, Ö.Ö, Ö.N. ve Z.B.Ö. ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



