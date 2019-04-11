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Konya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:46 | Son Güncelleme

Konya'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karacadağ Mahallesi'nde Mehmet Gürdal’ın (34) kullandığı 42 BZ 199 plakalı tır ile karşı yönden gelen İsmail Topkır yönetimindeki 42 SE 048 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü de araçta sıkıştı.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki sürücü Konya’ya sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

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