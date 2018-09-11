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Konya'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri geçip kayalıklara çarptı.

Konya'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri geçip kayalıklara çarptı. Kazada sürücü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Seydişehir-Antalya Karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uzun yönetimindeki ev eşyası yüklü 47 DH 363 plakalı kamyon, bariyerleri aşıp kayalıklara çarptı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan ağır yaralandı. Kazada yaralanan Ramazan Düzcan, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Mustafa Uzun'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKonya'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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