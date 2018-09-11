Konya'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri geçip kayalıklara çarptı. Kazada sürücü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Seydişehir-Antalya Karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uzun yönetimindeki ev eşyası yüklü 47 DH 363 plakalı kamyon, bariyerleri aşıp kayalıklara çarptı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan ağır yaralandı. Kazada yaralanan Ramazan Düzcan, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Mustafa Uzun'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum