Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Osman Genç idaresindeki 42 B 7087 plakalı kamyonet, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunun 45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyonetin sürücüsü Genç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki sürücünün annesi Ayşe Genç (80) yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Genç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada ölen sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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