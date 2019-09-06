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Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 23:07 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 42 ADG 660 plakalı, bina dış cephe kaplama malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kazada, kamyonetteki 9 yaşındaki B.S. yaralanırken, yüklü olan malzemeler yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kamyonet ve malzemelerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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