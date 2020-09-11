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Konya’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Yunak Merkez Yavaşlı Kavşağında meydana geldi.

Konya’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Merkez Yavaşlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunak istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 42 AFM 553 plakalı kamyonet, Yunak’tan Yavaşlı istikametine geçmek isteyen Cemil D. idaresindeki 26 AAE 307 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetlerden biri savrularak refüjde durabildi. Sürücülerden Cemil D. kazayı yara almadan atlatırken, 42 AFM 553 kamyonette bulunan Ahmet K. ve Erdal T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınmak üzere ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonetten etrafa saçılan malzemeler karayolları ve belediye ekipleri tarafından toplanarak muhafaza altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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