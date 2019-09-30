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Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 08:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ ve Kozanlı mahalleleri arasında bulunan virajda meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ ve Kozanlı mahalleleri arasında bulunan virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımı için yol dolgu malzemesi ve mucur taşıyan Serdal Taş (24) idaresindeki 42 ACR 560 plakalı tır ile Fevzi Ünal (55) yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın kabinleri de hurdaya dönerken, sürücüler yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza mahallinde güvenlik tedbiri alırken, yaralı sürücüler ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Fevzi Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı da kaza mahallinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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