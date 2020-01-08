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  4. Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan D-300 Karayoluna çıkan İ.E. (52) idaresindeki 42 Y 7397 plakalı tır ile Konya’dan Burdur istikametine seyir halinde olan M.K. (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü M.K. kamyonun kabininde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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