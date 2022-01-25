Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Bölge trafik ekiplerince, Konya-Karapınar kara yolunun her iki yönünde de çekici türü araçlar ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.
Konya-Seydişehir kara yolu da her iki yönde çekici türü ile yolcu otobüslerinin geçişine kapatıldı.
Öğle saatlerinde, Konya-Beyşehir kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yine çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişi durduruldu.
Karayolları ve belediye ekipleri, yolları yeniden trafiğe açabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Polis, diğer araç sürücülerini zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
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