YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

25.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karapınar, Seydişehir ve Beyşehir yolları otobüs ve çekici türü araçlara kapatıldı

Konya'da kara yollarında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Bölge trafik ekiplerince, Konya-Karapınar kara yolunun her iki yönünde de çekici türü araçlar ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.

Konya-Seydişehir kara yolu da her iki yönde çekici türü ile yolcu otobüslerinin geçişine kapatıldı.

Öğle saatlerinde, Konya-Beyşehir kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yine çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları yeniden trafiğe açabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Polis, diğer araç sürücülerini zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyorKonya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Konya

Konya Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:31
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.