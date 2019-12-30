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  4. Konya'da kar yağışı

Konya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 19:22 | Son Güncelleme

Konya'da kar yağışı

Konya'nın kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı, merkezde ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçe yollarında trafik yer yer kontrollü sağlanırken, Seydişehir ilçesi Alacabel mevkisinde araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi. Kentin yüksek yerlerinde ise aralıklarla etkili olan sis, trafiği yavaşlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise kardan adam yaparak bu anların keyfini çıkardı.

Belediye ekipleri, 31 ilçede 2 bin 300 personel ve 344 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Konya Tatil yoğun zincir

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