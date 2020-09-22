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Konya’da karantina kurallarına uymayan 323 kişiye soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişiye yönelik soruşturma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişiye yönelik soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Hastanede karantinada iken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinada iken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmaktan dolayı TCK 195. Md.
(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu) uyarınca haklarında adli işlem başlatılan 90 şüpheliden 33’ü hakkında kamu davasının açıldığı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararının verildiği, 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği, eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunulmuştur" denildi.

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