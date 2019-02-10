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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:07 | Son Güncelleme

Beyşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen iş adamı hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen iş adamı İbrahim Akgül yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan iş adamı İbrahim Akgül (63), Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları eve gittiğinde Akgül'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akgül'ün, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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