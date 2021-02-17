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  4. Konya’da karda mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Konya’da karda mahsur kalan 14 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

17.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Konya’da dağlık alanda mahsur kalan ve onları kurtarmaya giden 14 kişi AFAD ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Yükselen - Kestel mevkisinde 14 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi.

Konya’da dağlık alanda mahsur kalan ve onları kurtarmaya giden 14 kişi AFAD ekipleri tarafından 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Yükselen - Kestel mevkisinde 14 kişinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. AFAD ekipleri iş makineleri ile birlikte yoğun fırtına ve karda mahsur kalan kişileri kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, bölgede otomobilleriyle mahsur kalan ve onları kurtarmaya giden toplam 14 kişiyi yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kurtardı. 14 vatandaş ekipler tarafından alınarak merkeze getirildi.

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