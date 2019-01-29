HABER

Konya’da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 02:11 | Son Güncelleme

Konya’da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup E. (60) bir süre önce ortak ticaret yaptığı ve kendisine 150 bin lira borcu olduğu iddia edilen kayınbiraderi Sefa Uyanık ile buluştu. Araç içerisinde çıkan tartışmada Yakup E., yanında bulunan bıçakla kayınbiraderini bıçaklayarak araçtan inip kaçtı. Ağır yaralanan Sefa Uyanık, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Yakup E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından “kasten öldürme” suçundan Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yakup E., tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Büyük Menderes Nehri'ne düşüp ölen emekli işçi toprağa verildiBüyük Menderes Nehri'ne düşüp ölen emekli işçi toprağa verildi
Eskişehir'de apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldıEskişehir'de apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.