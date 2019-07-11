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Konya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı.

Konya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

​Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Osman Genç (52) öldü, annesi Ayşe Genç (80) ise yaralandı.
Kaza, sabah saaatlerinde Yeşildağ yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Genç yönetimindeki 42 B 7087 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Osman Genç, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki annesi Ayşe Genç de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayşe Genç, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Genç'in cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Konya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıKonya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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