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Konya'da kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:35 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen oütomobilin sürücüsü Şaban Koç (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Koç idaresindeki 42 E 3291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Şaban Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Şaban Koç'un cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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