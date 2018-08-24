 Konya'da kereste atölyesinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 8 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer 7 iş yerine de sıçradı. Bunun üzerine Büyükşehir belediyesine ait yaklaşık 30 itfaiye aracı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ile yangına müdahale edildi. Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterle de havadan müdahale yapıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, şöyle konuştu:

''Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01'de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08'de burada oluyor ve yangına müdahele ediyor. Sonrasında 30'a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA'ları, belediyelerin arazözleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.''