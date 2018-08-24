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 Konya'da kereste atölyesinde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 8 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer 7 iş yerine de sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 8 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer 7 iş yerine de sıçradı. Bunun üzerine Büyükşehir belediyesine ait yaklaşık 30 itfaiye aracı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ile yangına müdahale edildi. Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterle de havadan müdahale yapıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay, şöyle konuştu:

''Yangının zor kısmındayız. Yangının neden çıktığını söylemek şu an mümkün değil. Saat 17.01'de itfaiyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 17.08'de burada oluyor ve yangına müdahele ediyor. Sonrasında 30'a yakın itfaiye aracı ve 200 personel yangına müdahale ediyor. Bununla birlikte polisin TOMA'ları, belediyelerin arazözleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 2 aracı ile Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterde havadan müdahale etti.''

Can kaybının olmadığını ve 5 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Altay, ''Can kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan etkilendi. Yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızda biraz önce aradı ve konu hakkında bilgi aldı'' dedi.

İş yerlerinde yanıcı maddelerin olduğuna dikkat çeken Altay, ''Yanıcı maddelerden oluşan bir alan. Kapıların kapalı ve plastik hammadde deposunun olması müdahaleyi zorlaştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde büyük hasar var'' dedi.

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş da, bugün iş yerlerinin açık olduğunu belirterek, ''Bugün iş yerleri açıktı ve çalışıyorlardı. Bir palet fabrikamızda forklifin tüple çalışmasından dolayı patlama olduğu söylentisi var. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapıp bilgi verecek. İş yerlerinin bitişik olması ve rüzgarın da etkisiyle 8 iş yeri hasar gördü. Tek tesellimiz bir vernik ve tiner depomuz vardı. Oraya sıçramadan müdahale edildi. Oraya sıçrasaydı sanayimizin

büyük bir bölümü çok ciddi hasar görecekti. Devletten destek bekliyoruz. Mağdurlarımızın mal kaybı giderilmiş olur'' dedi.

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