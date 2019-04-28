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Konya'da kesik baş bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

Kadınhanı ilçesinde mantar toplayan vatandaş tarafından bulunan başın, bir kadına ait olduğu belirlendi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen kesik baş bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık Mahallesi'nde mantar toplamaya çıkan Hacı Mustafa Koç, bölgede bulunan göletin yakınlarında kesik baş olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, başın bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadınhanı Konya

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