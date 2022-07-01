HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlü yakalandı

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlü yakalandı

01.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlü yakalandı

Konya'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 firari hükümlüden 55'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, taksirle adam öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte, 39 ekipte 99 polisin katılımıyla, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, toplamda 254 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlülerden 55'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 26'sı adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ankara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybettiAnkara'yı yine sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti
Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurduPutin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Konya

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı birazdan açıklanacak

Asgari ücret zammı birazdan açıklanacak

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

İlginizi Çekebilir

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.