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Konya'da kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yurdun yemekhane ve idari bina olarak kullanılan ek binasının çatısında tadilat esnasında yangın çıktı.

Konya İtfaiyesi ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İhbarın ardından öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi. Bu sırada korku nedeniyle fenalaşan 2 öğrenciye, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Ereğli Konya öğrenci yurdu yangın

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