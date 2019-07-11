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Konya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin ormanlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli karayolunun 45.

Konya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin ormanlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Genç yönetimindeki 42 B 7087 plakalı kamyonet, Kurucuova Mahallesi yönüne seyir halindeyken Yeşildağ Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak ormanlık alana devrilen kamyonetin sürücüsü Osman Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, araçta bulunan sürücünün annesi 80 yaşındaki Ayşe Genç ise yaralandı. Yaralı kadın, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün cansız bedeni savcılığın yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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