Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

Türkiye’nin en büyük ikinci sulama projesi olan Konya Ovası Projesi’nin (KOP) kilit tesisi konumundaki Bağbaşı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 115,5 metre yüksekliğe ve 205 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Bağbaşı Barajı’nın suları, Konya’nın içme ve sulama suyu ihtiyacında kullanılıyor.

Bağbaşı Barajı’nda depolanan sular, 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya’ya ulaşıyor. Konya musluklarının yüzde 98’inden Bağbaşı Barajı’ndan gelen sular akarken, Konya Ovasının sulanması için de Bağbaşı Barajı’ndan yıllık 314 milyon metreküp su ayrılacak. Mavi Tünel su çıkış yapısının önüne inşası devam eden Mavi Hidroelektrik Santrali de 50,6 MW kurulu güce sahip olacak. Konya’nın içme-kullanma suyunu temin eden, Konya Ovasının sulama suyuna destek veren Bağbaşı Barajı’nın suları ile enerji üretimine de başlandığında, bölge insanına ve ülke ekonomisine sağlanan fayda daha da artacak.

Hadimi Tünelinde “TAM” montajında sona gelindi

İnşası devam eden Afşar Barajı’nda depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 kilometre uzunluğundaki Hadimi Tünelinin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak olan Tünel Açma Makinesi (TAM) montajında da sona gelindi. Klasik del patlat yöntemine göre çok daha hızlı ilerleme sağlayacak olan 187 metre uzunluğundaki TAM’ın kesici kısmı tünele giriş yaptı. TAM’ın önümüzdeki günlerde çalışmaya başlaması bekleniyor. 4,40 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 40’a ulaşırken, TAM, tünel inşa sürecini daha da hızlandıracak.