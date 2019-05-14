HABER

Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük ikinci sulama projesi olan Konya Ovası Projesi’nin (KOP) kilit tesisi konumundaki Bağbaşı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

Türkiye’nin en büyük ikinci sulama projesi olan Konya Ovası Projesi’nin (KOP) kilit tesisi konumundaki Bağbaşı Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 115,5 metre yüksekliğe ve 205 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Bağbaşı Barajı’nın suları, Konya’nın içme ve sulama suyu ihtiyacında kullanılıyor.
Bağbaşı Barajı’nda depolanan sular, 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya’ya ulaşıyor. Konya musluklarının yüzde 98’inden Bağbaşı Barajı’ndan gelen sular akarken, Konya Ovasının sulanması için de Bağbaşı Barajı’ndan yıllık 314 milyon metreküp su ayrılacak. Mavi Tünel su çıkış yapısının önüne inşası devam eden Mavi Hidroelektrik Santrali de 50,6 MW kurulu güce sahip olacak. Konya’nın içme-kullanma suyunu temin eden, Konya Ovasının sulama suyuna destek veren Bağbaşı Barajı’nın suları ile enerji üretimine de başlandığında, bölge insanına ve ülke ekonomisine sağlanan fayda daha da artacak.

Hadimi Tünelinde “TAM” montajında sona gelindi
İnşası devam eden Afşar Barajı’nda depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 kilometre uzunluğundaki Hadimi Tünelinin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak olan Tünel Açma Makinesi (TAM) montajında da sona gelindi. Klasik del patlat yöntemine göre çok daha hızlı ilerleme sağlayacak olan 187 metre uzunluğundaki TAM’ın kesici kısmı tünele giriş yaptı. TAM’ın önümüzdeki günlerde çalışmaya başlaması bekleniyor. 4,40 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 40’a ulaşırken, TAM, tünel inşa sürecini daha da hızlandıracak.

PARTNERYaşamak için en kötü 10 kentYaşamak için en kötü 10 kent
Devlet restore etti, bölge turist akınına uğradıDevlet restore etti, bölge turist akınına uğradı
Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir aradaAnneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

“Bu sene barajlarımız doldu”
2018 yılının su açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu ancak 2019 yılında gerçekleşen yağışların kendilerini mutlu ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “İç Anadolu’da, geçtiğimiz yıl ince hesaplar yaparak suyu kullandık. Bu sene ise yağışlar daha güzel. KOP’un kilit barajı olan Bağbaşı Barajı doldu. Önümüzdeki yıllarda neyle karşı karşıya kalacağımızı ise bilmiyoruz. Bu yüzden güncel yağışlara çok bağımlı kalmamak için birçok tesis inşa ediyoruz. Afşar Barajı’nda depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan Hadimi Tüneli de bunlardan biri. Tünel Açma Makinesinin çalışmaya başlamasıyla, tünel hızla tamamlanacaktır” dedi.
Gerçekleştirilen projelerin insan hayatına doğrudan etki ettiğini söyleyen Aydın, “Konya, Türkiye tarımı için, su da Konya için son derece önemli. Konya, büyük ve verimli tarım arazilerine sahip ancak Türkiye ortalamasının altında yağış alıyor. KOP aradaki dengeyi kurabilmek için üretilmiş yüzyıllık devasa bir proje. Suyun hayatın ne kadar merkezinde olduğunu iyi biliyor ve ona göre çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

Konya’da KOP’un kilit barajı doldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar: Başbakan narkozun etkisindeyken gözaltına alacaklardı

MİT kumpası iddianamesinde çarpıcı detaylar

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Kabe ve Beyaz Saray'da kullanılmıştı! Dünyada ilk kez...

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüklerinden...

Çanakkale'de yüzyıllardır bitmeyen gelenek! Dünyanın en büyüğü...

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

TSK'da OHAL'den sonra 1553 personel ihraç edildi

Yürüyen merdivende avukatın etek altı görüntülerini çekince... AVM'de skandal!

AVM'de skandal! Merdivenlerde etek altı fotoğrafını çekince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.