HABER

Konya'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 01:14 | Son Güncelleme

Konya'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

Konya'da koyun otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Y'ye (57) ait koyunlar, Ali Uyanık'ın (26) merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasına girdi. Bu kişiler arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Ali Uyanık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Ömer, Muzaffer ve Mehmet Y. ile Adem İ. ve İsmail A'yı gözaltına aldı.

Silahı kullandığı iddia edilen Mehmet Y'nin suç aletiyle Saraçoğlu Caddesi'nde yürüdüğü sırada, kaçan İsmail A'nın ise olay yerinden 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesinde yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandıİstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kavga Konya otlatma

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Silivri Belediyesi'nden 40 bin bayrak

Antalya ve İzmir'de deprem

Antalya ve İzmir'de deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.