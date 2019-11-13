HABER

Konya’da “Kudüs için ayaktayız Filistin için buradayız” toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

Hak-İş Kudüs Komitesi tarafından Konya’da “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” toplantısı düzenlendi.Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu toplantının kendisini tam 40 yıl öncesine götürdüğünü söyledi.

Hak-İş Kudüs Komitesi tarafından Konya’da “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” toplantısı düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu toplantının kendisini tam 40 yıl öncesine götürdüğünü söyledi. 6 Eylül 1980’de 25 yaşındayken Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ve bu sürede 3 aydan fazla bir miting için hazırlık yaptıklarını ifade eden Mahmut Arslan, “Siyonist devlet, o günlerde başkentini Kudüs’e taşıma kararı alıyor ve Türkiye’den güçlü bir ses çıkıyor ‘Asla kabul etmiyoruz’ diye. Bu sesin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. Onu bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

“12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisi o miting oldu”
12 Eylül darbesine de değinen Arslan şunları kaydetti:
“Gördüğünüz bu Kubbet-üs Sahra’yı sanayide bir abimiz vardı onun dükkanında 3 ay çalışıldı bunun maketini yapmak için. Ve biz 6 Eylül 1980’de Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük Kudüs mitingini yaptık. Bugünkü belediyenin önünde miting sona erdiği zaman hala mitinge katılmaya devam eden binlerce kardeşimiz vardı. Konu Kudüs’ü kurtarma mitingiydi. Dolayısıyla maalesef zaman zaman yaşadığımız gibi o kutlu, mübarek ve muhteşem miting bir kısım küçük gösteriler nedeniyle gölgede bırakıldı. 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisi o miting oldu.”
Konya’nın çok acı çektiğini anlatan Arslan, 1980 darbesinde de çok sıkıntılar yaşadığını belirtti. Konya’nın hep bu sıkıntıları yaşadığını aktaran Arslan, “Onun için ne zaman Konya’da Kudüs toplantısı yapılırsa biliniz ki çok fazla yerden ses gelir. İnanıyorum ki bu toplantı da Kudüs için Mescid-i Aksa ve Filistin davası için bu hayırlı toplantı da çok ses getirecektir. Çünkü burası Konya. Buradan çıkan ses biliyorum ki Tel Aviv’deki Siyonist rejimi rahatsız edecektir” diye konuştu.
Programa, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanısıra Hak-İş Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandıEylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklamasıMSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sevgilisini benzinle yakarak öldürmüştü! İşte o caninin ifadesi

Tartıştığı sevgilisini öldüren uzman çavuş tutuklandı

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.