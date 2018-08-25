Konya'da kullandığı traktörden düşen sürücü öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kullandığı traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Moda (60) kullandığı 20 EF 729 plakalı traktörle ilçe merkezinde seyir halinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek, düştü.
Traktörün arka lastiğinin altında kalan sürücü Moda, ağır yaralandı. Moda, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cesedi, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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