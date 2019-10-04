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Konya'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

KDT, perdelerini "Kasetçi" oyunu ile açtı

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), 2019-2020 tiyatro sezonunun perdelerini, "Kasetçi" oyunuyla açtı.

KDT, Yılmaz Gruda'nın kaleme aldığı, Alpay Ulusoy'un yönettiği "Kasetçi" oyunuyla, Konya seyircisine "Merhaba" dedi.

Oyun, "Taşı toprağı altın" düşüncesiyle İstanbul'a göç eden Anadolu insanının, işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşılaşarak hayallerinin yıkıldığını anlatıyor.

Bir yandan yıkılan umutlar, diğer taraftan aşk ve sevginin yeşerttiği yeni hayaller ve umutları konu edinen oyunda, İstanbul'a göç eden insanların, gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmaları ve hayatta kalmak için verdikleri yaşam mücadelesi gözler önüne seriliyor.

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kasetçi Konya Devlet Tiyatrosu oyun perde

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