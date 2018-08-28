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Konya'da kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 4 bin lira değerinde 2 altın yüzük çalan zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da kuyumcudan 4 bin lira değerinde 2 altın yüzük çalan zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen M.B. (22), vitrindeki bileziklere bakmak istedi.

İş yeri çalışanı ile vitrine yöneldikleri sırada "tırnakçılık" yöntemiyle 4 bin lira değerindeki 2 altın yüzüğü çalan zanlı, alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. Bir süre sonra yüzüklerin olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Eşkali belirlenen M.B, merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarında yakalandı.

Çaldığı altınları sattığı belirtilen M.B'nin ilk ifadesinde, "Pişmanım. İş yeri sahibinin zararını karşılamak istiyorum." dediği öğrenildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı daha sonra emniyete götürüldü.

Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, M.B'nin kuyumcuya girmesi, çalışan ile konuşması, vitrine doğru yöneldikleri sırada tezgahın üzerindeki yüzükleri alıp cebine koyması yer alıyor.

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