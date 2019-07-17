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Konya'da maden sahasında toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Ilgın ilçesindeki maden sahasında toprak altında kalan işçi ile kurtarma çalışmaları sırasında yaralanan mesai arkadaşı tedavi altına alındı

Konya'nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında toprak altında kalan işçi ile kurtarma çalışmalarına destek verdiği sırada yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka Mahallesindeki özel bir şirkete ait maden sahasında yaşanan toprak kayması sonucu içinde işçilerden Serkan Can'ın (39) bulunduğu kamyon toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada işçilerden Salih Asan, arkadaşını kurtarmak için levye ile kamyonun kapısını açmaya çalışırken kolundan yaralandı. Asan, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra toprak altından çıkarılan işçi Serkan Can da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan işçilerden Serkan Can, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir şirket tarafından Ilgın'a yapılacak termik santral için yürütülen çalışma sırasında iş kazası meydana geldiğini bildirdi.

Kazada 2 işçinin yaralandığını ifade eden Çetin, "İşçilerimizden birinin durumu ağır. Gerekli müdahaleler yapılıyor. İnşallah kötü sonuçlar olmaz." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genel Ilgın Konya kömür ocağı maden ocağı

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