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Konya'da makaraya sıkışan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Konya'da makaraya sıkışan kadın öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde traktörün kuyruk miline bağlı makaraya sıkışan kadın yaşamını yitirdi.

Yenikuyu Mahallesi'nde tarlasındaki mısır sulama borularını toplayan Emine Ayşe Şenel (33), traktörün kuyruk miline bağlı makaraya elbisesini kaptırdı.

Şenel'in makaraya sıkıştığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şenel'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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kadın Konya makara mısır tarlası ölü

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