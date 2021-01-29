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Konya’da market hırsızları tutuklandı

29.01.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Konya’da market hırsızları tutuklandı

Konya’da girdikleri marketin deposuna saklanıp daha sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 25 bin lirayı çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde yaşandı.

Konya’da girdikleri marketin deposuna saklanıp daha sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 25 bin lirayı çalan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce çalıştığı marketten ayrılarak başka bir işe girdiği öğrenilen Ahmet Recep A. (22) ve arkadaşı Abdullah A. (20), gündüz saatlerinde markete gelerek eski iş arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra depoya saklanıp 2 çalışanı biber gazıyla etkisiz hale getirip yaklaşık 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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