Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisiyle başladı.

Türkiye birinciliği kazanan Hafız Abdullah Altun'un Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfının öteden beri inançlı, çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluş olduğunu söyledi.

İcra edilen fetih programının Türkiye'nin her yerinde uygulandığını belirten Parlak, "Bugün 81 ilimizde 600 noktada Mekke'nin fethi programları icra ediliyor. Diğer taraftan, yılbaşı eğlencesi diye bize dayatılan her türlü çirkinliği reddediyoruz." diye konuştu.

Grup Anadolu Gençlik konseri, Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması ödül töreni ve umre kurasıyla sona eren programa, eski Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı İlyas Tongüç de katıldı.

