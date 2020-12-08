Konya’da midibüs devrildi: 12 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar Emirgazi Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirgazi ilçesinden Karapınar yönüne seyir halinde olan C.Y. idaresindeki 42 ELG 39 plakalı Isuzu marka midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, midibüste bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

