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Konya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

KONYA'da, Meram Belediyesi tarafından yaptırılan 'Millet Kıraathanesi' törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Konya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

KONYA, (DHA)- KONYA'da, Meram Belediyesi tarafından yaptırılan 'Millet Kıraathanesi' törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı projelerinden olan 'Millet Kıraathanesi' için Meram Belediyesi, Rabia Spor Merkezi'nin zemin katını tahsis etti. Toplam 400 metrekarelik bölüm, aynı anda 150 kişinin faydalanacağı Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Millet Kıraathanesi'nde kütüphane, okuma salonları, dinlenme alanları, internet kafe, zeka oyunları bölümü, etnospor oyunları alanı yer alıyor.
Millet Kıraathanesi'nin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan, Millet Kıraathanesi'nin kültürel ve sosyal açıdan önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:
''Okumak insan için en önemli eylem. Okumak sadece kitap okumak değildir; bütün yaratılışı okumak, izlemek ve kulak vermektir. Aynı zamanda yazmak ve ifade etmek gerek. Kendi inanç kodlarımıza anlam vermeye çalışırken, anladıklarımızı ifade etmemiz şart. Yazarak, konuşarak ve sanatla ifade edilmesi olmazsa olmazımızdır.''

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Konya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıKonya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıKonya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıKonya'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

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