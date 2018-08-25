HABER

Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Konya'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abdullah Deniz (48) idaresindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, Konya-Karapınar karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Araçta bulunan Özden (72) ve eşi Hasan Saban (93), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Merve Nur, Saadet ve Emin Dudu Deniz ile Güner İz yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Engelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteğiEngelli gencin akülü tekerlekli sandalye isteği
Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldiŞile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya minibüs trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Son dakika! Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

Karasu'da 2 günde '3 bin 362' kişi hastaneye başvurdu!

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.