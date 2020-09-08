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Konya’da minibüse binen 31 kişi jandarmaya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarmanın uygulama yaptığı noktada durdurduğu bir minibüsten 31 kişi çıktı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos’ta Türkmen Mahallesi’nde yaptığı trafik kontrolünde bir minibüsü durdurdu.

Konya’da minibüse binen 31 kişi jandarmaya yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarmanın uygulama yaptığı noktada durdurduğu bir minibüsten 31 kişi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos’ta Türkmen Mahallesi’nde yaptığı trafik kontrolünde bir minibüsü durdurdu. Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste yapılan kontrolde sürücüyle birlikte 31 kişinin olduğu tespit edildi. Jandarma, minibüs sürücüsünün yolcu kapasitesini arttırmak için koltukları söktüğünü belirledi. Sürücüye 8 bin 177 TL ceza kesildi. Durdurulan minibüsten 31 kişinin çıkma anları jandarma tarafından trafik kazalarına ve korana virüs salgınına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.

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