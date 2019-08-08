HABER

Konya'da minibüsle çarpışan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Konya'da minibüsle çarpışan motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin, karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Osman K. yönetimindeki 42 K 0033 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi girişinde, Mehmet Çelikkaya'nın (72) kullandığı 42 ZS 274 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah A. idaresindeki 63 AC 186 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelikkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer araçların sürücüleri Osman K. ve Abdullah A. gözaltına alındı.

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Vurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadıVurulduktan sonra yürüteç yapılan köpek, hayata tutunamadı
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de trafik kilit43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.