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Konya’da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi.

Konya’da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T., idaresindeki 16 TT 828 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü Osman T., sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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