HABER

Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasındaki yangın davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında geçen yıl çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangının ardından tutuklanan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi - Tutuklu sanık Bayrak: "Odunları keserken kıvılcımdan kaynaklı küçük bir yangın çıktı fakat müdahale edip söndürdüm. İtfaiyeyi aramaya gerek duymadım"

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında geçen yıl çıkan yangının ardından tutuklanan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem Bayrak, yangında zarara uğrayan bazı firma yetkilileri ile taraf avukatları katıldı.

"Kasten mala zarar verme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bayrak, savunmasında, yangını kasten çıkarmadığını öne sürdü.

Yaklaşık 10 yıldır sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Bayrak, "Ben o dükkana evimde yakacağım odunları kesmek için girdim. Daha önce de girmiştim. Kurbanda kullanılan hızar makinesinde bıçak takılıydı. Elektrik de kesik değildi. Odunları keserken kıvılcımdan kaynaklı küçük bir yangın çıktı fakat müdahale edip söndürdüm. İtfaiyeyi aramaya gerek duymadım." diye konuştu.

Bayrak, yangını söndürdükten sonra ellerini yıkamak için cami şadırvanına gittiğini, dönerken yangının yeniden başladığını gördüğünü söyledi.

Yangının yeniden çıkacağını öngöremediğini savunan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben dönerken yangın yeniden başlamış. Çevredekiler itfaiyeyi arayıp haber vermiş. Eğer yangın ben oradayken büyük olsaydı itfaiyeyi arardım. Yangının yeniden çıkacağını bilemezdim. Kasıtlı şekilde orayı yakmadım. Sanayi sitesinde çalıştığım için yangına duyarlı bir insanım. Tahliyemi talep ediyorum."

Yangın sonrası iş yerinde bilirkişi tarafından 750 bin lira hasar oluştuğunun tespit edildiğini anlatan müştekilerden Hasan Hüseyin Çınar ise valilik tarafından bu paranın yüzde 10'unun karşılandığını, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, kalan zararının da karşılanmasını istedi.

Elektrik dağıtım firması MEDAŞ'ın avukatı da duruşmaya katılarak, sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında 24 Ağustos 2018'de çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi Adem Bayrak tutuklanmıştı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
Bakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedirBakan Soylu: Dünyadaki zulme verdiğimiz cevap birilerinin kulağına küpedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma güvenlik görevlisi Konya Sanayi Sitesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay Aslan burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.