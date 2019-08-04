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Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 20:35 | Son Güncelleme

Konya’da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr.

Konya’da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Mohamet El S. yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa İ. hafif yaralanırken, arkasında bulunan Özge Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Mohamet El S.’nin hastanedeki yeğenini ziyarete geldiği öğrenildi. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen hayatını kaybeden Özge Karakaya’nın akrabaları sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü Mohamet El S., "Ben geldim bu taraftan yavaş yavaş gidiyordum. Arkamdan geldi vurdu. Sonra arabada döndü. Arkamdan hızlı geliyordu" dedi.
Kazayı gören vatandaşlardan Levent Bulat da, "Abi sinyalini verdi, arkadaki süratliydi, fren sesini duyduk. O arada gördük, arkasından vurdu. Motorla beraber düştüler koşarak geldik zaten. Çocuk vardı kucağımda. Koşturarak gittik sedye getirdik, doktorlar koşarak geldi. Eks olmuş dediler, geri döndük" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların caddedeki yaya üst geçidinden polis ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izlemesi de dikkat çekti. Öte yandan, hayatını kaybeden Özge Karakaya’nın 2 ay sonra 20 yaşına gireceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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