HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

03.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.

Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’nın (15) kullandığı 42 BLA 42 plakalı motosiklet kavşağa çıktığında Seydişehir yönüne seyir halinde olan E.İ. yönetimindeki 34 DLC 396 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin arka tekerleğine çarpan otomobil refüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yol üzerine savrulan kasksız sürücü ile yaralı otomobil sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kayıtlarında yapılan incelemede sürücü belgesiz olan motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa çıkması sonucu trafik kazasının yaşandığının belirlendiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya’da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'denetim' açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'denetim' açıklaması
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike deniz salyası nedir?

Polis haftası ne zaman? İşte en yeni polis haftası mesajları

Polis haftası ne zaman? En yeni polis haftası mesajları

Çıplak ayakla 2 kilometre koşup yardım istedi! 'Eşim beni dövüyor'

Çıplak ayakla 2 kilometre koşup yardım istedi!

Şanlıurfa'da 'Abdullah Öcalan'ın doğum günü' alarmı

Şanlıurfa'da 'Abdullah Öcalan'ın doğum günü' alarmı

Askerlik yerleri ne zaman belli olur? e-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfası

Nisan 2021 askerlik yerleri belli oldu mu?

10 yaşındaki Rafettin Uğur'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Rafettin Uğur'dan acı haber geldi! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.