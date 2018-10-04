Konya'da motosikletli polislerin zanlı kovalarken ağaca çarpması

Konya'da şüphelilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli ekibin ağaca çarpması sonucu bir polisin şehit olması, bir polisin yaralanmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Polis memuru İsmail Yalçın'ın şehit olmasının ardından daha önce polis merkezine giderek kazaya kendisinin neden olduğunu belirten ve savcılık talimatıyla serbest bırakılan sürücü M.K. (30) yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.K. hakkında nöbetçi hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi.

M.K, polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 26 Eylül'de, motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtakiler "dur" ihtarına uymayıp kaçmıştı.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 2 polis memuru ağır yaralanmış, tedavisi süren Yalçın dün şehit düşmüştü.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle polise teslim olan M.K, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yaralanan diğer polis memuru Onur Gözübüyük ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

