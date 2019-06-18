Konya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra Mevlana Meydanı'nda, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namaza, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Gıyabi cenaze namazına, kadınların da katıldığı görüldü.

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