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Konya'da müzede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Kerimdede Mahallesi Kerimler Caddesi'ndeki müzenin bodrum katında inşaat malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Dumanları gören çalışanların ihbarı üzerine müzeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahalede bulunurken, müze çalışanları tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

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Konya Koyunoğlu Müzesi yangın

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