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Konya’da Nisan ayında kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 22:08 | Son Güncelleme

Konya’da Nisan ayının sonlarına yaklaşılırken, kar yağmasıyla kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıktı.Konya’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk havalar akşam saatlerinde bazı kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Konya’da Nisan ayının sonlarına yaklaşılırken, kar yağmasıyla kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıktı.
Konya’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk havalar akşam saatlerinde bazı kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aniden başlayan kar yağışı bir süre devam etti. Kar yağışı, kış mevsimini andıran görüntüler ortaya çıkmasını sağladı. Kar yağışıyla birlikte kısa sürede araçların üzerleri ve yeşil alanlar beyaza büründü.
Konya’da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı tahmin ediliyor.

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