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Konya'da öğrencinin öğretmeni darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı ve sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak olayı kınadı

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit ve sendika üyeleri, Selçuklu ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin öğretmenini darbettiği iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Ulaş Yiğit ve sendika üyeleri, öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen İngilizce öğretmeni M.Ö'ye destek vermek için okul önünde bir araya geldi.

Olayı kınayan Yiğit, burada yaptığı açıklamada, öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet olayları üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Öğretmene verilen değer konusunda öğrenci ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Öğretmene şiddet kabul edilemez. 5 Kasım'da öğretmen M.Ö'nün sınıfta ödevleri kontrol ettiği sırada öğrencisi tarafından gerçekleştirilen şiddet olayını kınıyoruz. Bu tür olayların devam etmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor. Ailelere de sesleniyoruz, çocuklarınız çocuklarımızdır. Onları geleceğe hazırlamak için en az sizler kadar istekli olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizden tek arzumuz, öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağlamanızdır. Unutmayalım öğretmene sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Bizler ister sendikalı ister sendikasız olsun bütün öğretmenlerimizin yanındayız."

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Anahtar Kelimeler:
Konya şiddet

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