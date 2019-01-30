Konya’da okullara kar tatili

Konya’da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve 11 ilçedeki okullar 1 gün tatil edildi.
Konya’da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kurslarının 1 (bir) gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gazilerin de (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Öte yandan, olumsuz hava şartları dolayısıyla Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derbent, Kadınhanı, Yunak, Bozkır, Çumra, Hadim, Ereğli ve Ilgın ilçelerinde Çarşamba günü okullar tatil edildi.
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