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  4. Konya’da ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptıran 5 zanlı tutuklandı

Konya’da ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptıran 5 zanlı tutuklandı

26.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Konya’da 12 kadına ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen ve müşterilerine kadınları katalog halinde sunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirde özellikle yabancı uyruklu kadınların kiralanan dairelerde zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Konya’da 12 kadına ölüm tehdidi ile zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen ve müşterilerine kadınları katalog halinde sunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirde özellikle yabancı uyruklu kadınların kiralanan dairelerde zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis 2.5 aylık takibin ardından 5 farklı adrese yaptığı baskında, Deniz U. (41), Recep Ö. (29) Tahir A. (40), Osman A. (40) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza I’yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda biri Türk 11’i Özbekistan vatandaşı 12 kadın şebekenin elinden kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kadınların ifadelerinde fuhuş yapmaları için ölümle tehdit edildiklerini söylediği öğrenildi. Zanlıların müşterilerle iletişim kuracağında takma isim kullandığı, müşterilerine kadınların olduğu bir katalog sunduğu ve kadınların polis baskını ihtimaline karşı susmaları için de tehdit edildiklerini belirlendi. Özbekistan uyruklu Shakhnoza I’nın Özbek uyruklu kadınları seçerek iş vaadinde bulunduğu ve bu kadınları kendisine borçlu hale getirerek pasaportlarına el koyduğu kaydedildi.
Yabancı uyruklu 11 kadın sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Tahir A, Osman A, Deniz U, Recep Ö. ve Shakhnoza I. çıkarıldıkları mahkemece ‘fuhşa teşvik’, ‘yer temini ve zorlama’, ‘cinsel saldırı’, ‘tehdit’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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