HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı

Konya’da örgüt kurmak, tefecilik ve yağmadan 12 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:34 | Son Güncelleme

Konya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçları ile ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten gözaltına alınan 13 kişiden 12’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında 22 Eylül 2020 tarihinde hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Konya’da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yağma suçları ile ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefetten gözaltına alınan 13 kişiden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında 22 Eylül 2020 tarihinde hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 kişiden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Konya Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyorHalk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
İtalya'da son 24 saatte 1912 yeni vaka
İtalya'da mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı
Hemşire, eski eşi tarafından hastanede bıçaklandı! Özel ekipten operasyon
Hemşire, eski eşi tarafından hastanede bıçaklandı! Özel ekipten operasyon
Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor
Halk TV'ye 5 günlük ceza! Ekran karartılıyor
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.